На тульских улицах – девятибалльные пробки

Фото из архива MySlo

Пятница, вечер, метель и снегопад – это комбо стало настоящим «подарком» для водителей. На улицах Тулы образовались огромные заторы – «Яндекс» оценивает их на 9 баллов из 10.

Практически все основные улицы Тулы на картах окрасились в тёмно-багровый цвет – скорость движения на них не превышает 10 километров в час. Особенно несладко придётся водителям, маршрут которых пролегает через проспект Ленина, ул. Оборонную, Рязанскую, Кирова, Ложевую, Металлургов и Восточный обвод.

Будьте предельно внимательны и осторожны! Отправляясь в путь, очистите от снега и наледи стёкла и зеркала заднего вида, а также фары. Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию и боковой интервал.