Многодетной семье Величко из Тулы Дед Мороз привез компьютер

Эта новогодняя акция проходит по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

- В течение года в его адрес и адрес правительства региона поступали различные обращения от жителей, - рассказала зам. председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. - Мы проанализировали их и отметили рост обращений по поводу компьютерной техники в семьях с детьми. Алексей Дюмин дал поручение проанализировать проблему. На сегодняшний день к нам обращаются в основном многодетные семьи, где растут 7 и более детей. В таких семьях обычно сразу несколько детей учатся в школе. И покупка компьютерной техники для таких семей - серьезный расход для их бюджета.

По словам Ольги Гремяковой, в современном мире дети должны владеть компьютерными технологиями, уметь программировать, готовить рефераты и презентации. Поэтому по решению губернатора к Новому году за счет средств Фонда «Перспектива» для 119 многодетных семей, где воспитываются 7 и более детей, закуплены компьютеры-моноблоки.

С 25 по 30 декабря их развозят по адресам. И вместе с компьютерами Дед Мороз и Снегурочка вручают детям сладкие новогодние подарки.

Такой замечательный подарок от губернатора Тульской области получила и семья Виталия Величко.

Эта особенная семья – один папа воспитывает 11 детей, причем из них 9 – приемные.

- Мы приехали в Тулу из Нижнего Новгорода в 2014 году с супругой и детьми. Но через год жена серьезно заболела и умерла. Поэтому несколько лет, пока дети были маленькие, я работаю папой. Сейчас они подросли, и я мечтаю выйти на работу – я ж всю жизнь работал, служил в милиции, прошел вторую чеченскую кампанию, был предпринимателем.

История как супруги Величко стали многодетными похожа на добрую сказку. Все приемные дети попали к ним в малышовом возрасте.

- Однажды звонит мне жена под Новый год и говорит, мол, тут акция – возьмите ребенка из детского дома на новогодние каникулы в семью, подарите детям праздник. Давай возьмем! Тут мальчик, его никто не берет… Приехали в детдом, нам вывели маленького пацаненка в шапке-ушанке, в пальтишке не по росту. Дома уже елка наряжена, игрушки и подарки под ней. Сережка не испугался, стал играть, правда, молчал долго. А я жене говорю – ну и как мы его через 10 дней назад в детдом повезем?! Короче, супруга за эти дни оформила опеку на мальчика. А потом оказалось, что у него есть сестра. Ну как разлучить родных брата с сестрой?! Взяли и сестру.

Таких ситуаций было несколько - по словам Виталия, детей они не выбирали, так судьба распорядилась. На детишек сначала оформляли опеку. Но они частенько спрашивали, почему у всех фамилии разные.

- Мы не скрывали от них, что они не родные. И предложили усыновить их. Они все как один в суд пришли – подтвердить свое желание. Так что теперь мы все Величко! А дети все Витальевичи!

По словам многодетного папы, раньше он не умел готовить – жена со всем справлялась. А как ее не стало, научился и каши варить, и борщи. Сейчас старшая дочь Ангелина помогает. И да! Кастрюли на плите знатного размера – прям, кастрюлищи!

- Мы вообще дружная и веселая семья. У нас еще два кота живут, белый и рыжий. Надо картошки начистить? Садимся с мальчишками – как в армии - вокруг кастрюли и чистим на всех. В магазин? По очереди! Или всей семьей, если крупная закупка предстоит. Умываться утром – тоже по расписанию.

- Правда, посуду моет тот, кто последний из-за стола выходит, - пошутила Ангелина.

По словам Виталия сейчас трое его сыновей учатся в колледжах – на сварщика, слесаря-настройщика и оператора ЭВМ, старшая дочь Ангелина – на юриста в институте, а еще пятеро – школьники. Родные дети уже совсем взрослые, живут отдельно. А первый усыновленный ребенок этой осенью ушел в армию. Служит в ракетных войсках.

- Я всем детям говорю – учитесь, пока есть возможность, выбирайте профессию, которая нравится. У нас было три стационарных компьютера, мы их еще из Новгорода привезли, они уже старые, не тянут. Рабочий компьютер один – у старшей дочери. Но если ребятам что-то надо - реферат или презентацию сделать, лекцию онлайн прослушать – не проблема. Работают по очереди. И учатся все на хорошо и отлично.

…И тут в дверь позвонили. Приехал Дед Мороз со Снегурочкой и привез подарок от губернатора Алексея Дюмина – компьютер-моноблок. Ребята даже сначала не поняли, что это. Думали телевизор. И очень обрадовались, когда оказалось, что теперь в семье будет еще один современный мощный компьютер.

- Это была моя мечта - новый мощный компьютер! Я рисую, но хочу научиться еще и компьютерной графике, стать дизайнером. Теперь у меня будет больше возможности заниматься этим! - говорит самая маленькая из сестер Величко - Вероника.

А еще по словам ребят, они любят играть в приставку, гонять в футбол – даже есть своя команда по фини-футболу - и кататься на коньках в парке. А папе уже приготовили новогодний подарок – штангу!

- Передайте Алексею Геннадьевичу наше СПАСИБО за подарок! И вообще за внимание к многодетным семьям, - сказали хорошо Виталий Величко и его 9 детей.



