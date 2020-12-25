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Многодетной семье Величко из Тулы Дед Мороз привез компьютер

Многодетной семье Величко из Тулы Дед Мороз привез компьютер

Такие подарки получат 199 многодетных семей Тульской области.

Эта новогодняя акция проходит по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

- В течение года в его адрес и адрес правительства региона поступали различные обращения от жителей, - рассказала зам. председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. - Мы проанализировали их и отметили рост обращений по поводу компьютерной техники в семьях с детьми. Алексей Дюмин дал поручение проанализировать проблему. На сегодняшний день к нам обращаются в основном многодетные семьи, где растут 7 и более детей. В таких семьях обычно сразу несколько детей учатся в школе. И покупка компьютерной техники для таких семей - серьезный расход для их бюджета.

По словам Ольги Гремяковой, в современном мире дети должны владеть компьютерными технологиями, уметь программировать, готовить рефераты и презентации. Поэтому по решению губернатора к Новому году за счет средств Фонда «Перспектива» для 119 многодетных семей, где воспитываются 7 и более детей, закуплены компьютеры-моноблоки.

С 25 по 30 декабря их развозят  по адресам. И вместе с компьютерами Дед Мороз и Снегурочка вручают детям сладкие новогодние подарки.

Такой замечательный подарок от губернатора Тульской области получила и семья Виталия Величко.

Эта особенная семья – один папа воспитывает 11 детей, причем из них 9 – приемные.

- Мы приехали в Тулу из Нижнего Новгорода в 2014 году с супругой и детьми. Но через год жена серьезно заболела и умерла. Поэтому несколько лет, пока дети были маленькие,  я работаю папой. Сейчас они подросли, и я мечтаю выйти на работу – я ж всю жизнь работал, служил в милиции, прошел вторую чеченскую кампанию, был предпринимателем.  

История как супруги Величко стали многодетными похожа на добрую сказку. Все приемные дети попали к ним в малышовом возрасте.

- Однажды  звонит мне жена под Новый год и говорит, мол, тут акция – возьмите ребенка из детского дома на новогодние каникулы в семью, подарите детям праздник. Давай возьмем! Тут мальчик, его никто не берет… Приехали в детдом, нам вывели маленького пацаненка в шапке-ушанке, в пальтишке не по росту. Дома уже елка наряжена, игрушки и подарки под ней. Сережка не испугался, стал играть, правда, молчал долго. А я жене говорю – ну и как мы его через 10 дней назад в детдом повезем?! Короче, супруга за эти дни оформила опеку на мальчика. А потом оказалось, что у него есть сестра. Ну как разлучить родных брата с сестрой?! Взяли и сестру.

Таких ситуаций было несколько - по словам Виталия, детей они не выбирали, так судьба распорядилась. На детишек сначала оформляли опеку. Но они частенько спрашивали, почему у всех фамилии разные.

- Мы не скрывали от них, что они не родные. И предложили усыновить их. Они все как один в суд пришли – подтвердить свое желание. Так что теперь мы все Величко!  А дети все Витальевичи!

По словам многодетного папы, раньше он не умел готовить – жена со всем справлялась. А как ее не стало, научился и каши варить, и борщи. Сейчас старшая дочь Ангелина помогает. И да! Кастрюли на плите знатного размера – прям, кастрюлищи!

- Мы вообще дружная и веселая семья. У нас еще два кота живут, белый и рыжий. Надо картошки начистить? Садимся  с мальчишками – как в армии - вокруг кастрюли и чистим на всех. В магазин? По очереди! Или всей семьей, если крупная закупка предстоит. Умываться утром – тоже по расписанию.

- Правда, посуду моет тот, кто последний из-за стола выходит, - пошутила Ангелина.

По словам Виталия сейчас трое его сыновей учатся в колледжах – на сварщика, слесаря-настройщика и оператора ЭВМ, старшая дочь Ангелина – на юриста в институте, а еще пятеро – школьники. Родные дети уже совсем взрослые, живут отдельно. А первый усыновленный ребенок этой осенью ушел в армию. Служит в ракетных войсках.

- Я всем детям говорю – учитесь, пока есть возможность, выбирайте профессию, которая нравится. У нас было три стационарных компьютера, мы их еще из Новгорода привезли, они уже старые, не тянут. Рабочий компьютер один – у старшей дочери. Но если ребятам что-то надо -  реферат или презентацию сделать, лекцию онлайн прослушать – не проблема. Работают по очереди. И учатся все на хорошо и отлично.

…И тут в дверь позвонили. Приехал Дед Мороз со Снегурочкой и привез подарок от губернатора Алексея Дюмина – компьютер-моноблок. Ребята даже сначала не поняли, что это. Думали телевизор. И очень обрадовались, когда оказалось, что теперь в семье будет еще один современный мощный компьютер.

- Это была моя мечта - новый мощный компьютер! Я рисую, но хочу научиться еще и компьютерной графике, стать дизайнером. Теперь у меня будет больше возможности заниматься этим! - говорит самая маленькая из сестер Величко - Вероника.

А еще по словам ребят, они любят играть в приставку, гонять в футбол – даже есть своя команда по фини-футболу - и кататься на коньках в парке. А папе уже приготовили новогодний подарок – штангу!

- Передайте Алексею Геннадьевичу наше СПАСИБО за подарок! И вообще за внимание к многодетным семьям, - сказали хорошо  Виталий Величко и его 9 детей.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:44 +5
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