В Туле выбрали лучшую детскую модель

Фото предоставлено модельным агентством Gold.

20 декабря клуб «Фьюжн» стал площадкой для проведения завершающего финала VIII ежегодного областного фестиваля «Лучшая детская модель Тулы — 2020».

Отборочный тур телепроекта «Топ-модель по-детски» предоставляет реальную возможность юным тульским моделям стать главными действующими лицами российских и международных проектов в области фэшн-индустрии.

В финал фестиваля попали лучшие детские модели, прошедшие предварительные кастинги и ряд отборочных туров. В итоге 15 ребят в возрасте от 4 до 15 лет поборолись за право представлять Тульскую область в международном телевизионном проекте «Топ-модель по-детски», который уже четыре года с большим успехом транслируется на канале RUSSIAN MUSIC BOX.

Традиционно фестиваль проводился в несколько этапов. На промежуточных этапах конкурса ребята выступили в двух показах: девочки и мальчики продемонстрировали искусство дефиле в коллаборации известных брендах детской одежды «Аврора» и обувного бренда SHUZETTA_KIDS. Под вокальное исполнение победительницы «Детского Евровидения» Софьи Фисенко дети-модели выступили в предпоказе эксклюзивной коллекции LANA2ROCK KIDS столичного дизайнера Светланы Горевой для международной Недели моды Estet Fashion Week.

У участников прошла тематическая новогодняя фото- и видеосессия, где юные модели показали навыки фотопозирования и актерского мастерства.

В этом году конкурсный эпизод «Модельная визитка» был представлен в видеоформате. Участники в стихах и прозе рассказывали о себе и своих увлечениях, любви к моде, своем желании и стремлении стать моделью, что для этого уже сделано, в каких проектах они принимали участие. В результате «Лучшая модельная визитка» была представлена Маргаритой Тарасовой.

На суд жюри было представлено завершающее конкурсное «Дефиле в вечерних платьях и костюмах». Под всеобщее восхищение девочки и мальчики блистали в ослепительно великолепных нарядах.

На различных этапах фестиваля ребят оценивало звездное жюри, в состав которого вошли «Краса России» Альбина Королева, «Юная Мисс России» и международная модель агентства Gold Models Валерия Лысова, «Краса России Тула» Мария Мартынова и представители СМИ.

Традиционно ни один конкурсант не остался без титула и подарка. Всем моделям поступили предложения по участию в престижных фэшн-проектах, съемках для глянцевых всероссийских и тульских журналов, в рекламе детских брендов, участию в самых престижных Неделях мод.

Так, Василиса Желонкина и Александра Гордеева по результатам конкурсной фотосессии были приглашены в рекламу детской верхней одежды «Аврора». В журнал «Stelle дети» для зимнего фото и видеопроекта выбрали Дарью Зайцеву и Варвару Явкину. На съемки эксклюзивных премиальных коллекций для телеканала FASHION.TV отправится София Моторина. Победители в номинации «Лучшая детская модель GOLD MODELS» Анастасия Чадаева и Никита Николаев станут рекламными лицами детской школы моделей Gold Kids.

Гран-при «Лучшая детская модель Тулы – 2020» в возрастной категории от 4 до 9 лет получила семилетняя Александра Гордеева, в возрастной категории от 10 до 15 лет — 10-летняя София Моторина.

Супер Гран-при «Лучшая детская модель Тулы» среди мальчиков завоевали 13-летний Демьян Гапула и 14-летний Иван Рыбин.

Победителей наградили памятными дипломами, эксклюзивными титульными лентами, украшенными кристаллами Сваровски, коронами и кубками. Ребята получили право представить Тульский регион на съемках телепроекта «Топ-модель по-детски» и стать рекламными лицами детской модельного агентства GOLD KIDS.