Туляки смогут путешествовать за границу через полгода. Но это неточно
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова дала свой прогноз по открытию зарубежных направлений туризма.
Активные международные туристические поездки возобновятся не ранее лета 2021 года, заявила 24 декабря глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. А въездной туризм, по ее словам, восстановится еще позднее — в 2022 году.
Пандемия коронавируса COVID-19 стала для туристической отрасли самым серьезным вызовом за всё время ее существования. По итогам 2020 г. экономика международного туризма сократится примерно на 80%, более 100 млн человек могут потерять работу. Но одновременно на рынок выходят цифровые стартапы travel tech, появляются новые возможности для индивидуальных туров и форматы международного сотрудничества. Нынешний кризис – это возможность создать более устойчивую туристическую экономику.
Оборот туристической отрасли, по словам главы Федерального агентства по туризму, сильно зависит от въездных потоков. По прогнозам ведомства, в 2021 г. продолжится восстановление внутреннего туризма. Но всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
– Следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей, — заявила Зарина Догузова.
По оценкам аналитиков, в следующем году ситуация на туристическом рынке может развиваться по трем сценариям. При пессимистичном варианте ограничения на международный туризм сохранятся на уровне 2020 г., при среднеоптимистичном — открытие стран и возобновление авиасообщения будет зависеть от результатов вакцинации и взаимного признания ее эффективности, при оптимистичном — с апреля 2021 г. в мире постепенно начнут снимать ограничения, будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами.
Но оптимистичный сценарий пока самый маловероятный, увы.
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