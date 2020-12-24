Туляки смогут путешествовать за границу через полгода. Но это неточно

Активные международные туристические поездки возобновятся не ранее лета 2021 года, заявила 24 декабря глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. А въездной туризм, по ее словам, восстановится еще позднее — в 2022 году.

Пандемия коронавируса COVID-19 стала для туристической отрасли самым серьезным вызовом за всё время ее существования. По итогам 2020 г. экономика международного туризма сократится примерно на 80%, более 100 млн человек могут потерять работу. Но одновременно на рынок выходят цифровые стартапы travel tech, появляются новые возможности для индивидуальных туров и форматы международного сотрудничества. Нынешний кризис – это возможность создать более устойчивую туристическую экономику.

Оборот туристической отрасли, по словам главы Федерального агентства по туризму, сильно зависит от въездных потоков. По прогнозам ведомства, в 2021 г. продолжится восстановление внутреннего туризма. Но всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

– Следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей, — заявила Зарина Догузова.

По оценкам аналитиков, в следующем году ситуация на туристическом рынке может развиваться по трем сценариям. При пессимистичном варианте ограничения на международный туризм сохранятся на уровне 2020 г., при среднеоптимистичном — открытие стран и возобновление авиасообщения будет зависеть от результатов вакцинации и взаимного признания ее эффективности, при оптимистичном — с апреля 2021 г. в мире постепенно начнут снимать ограничения, будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами.

Но оптимистичный сценарий пока самый маловероятный, увы.

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