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Туляк с пистолетом напал на сотрудницу клининговой компании в Воронеже

Туляк с пистолетом напал на сотрудницу клининговой компании в Воронеже

Преступник ограбил женщину и сбежал.

В Воронеже задержан 34-летний житель Тульской области. По предварительным данным, он вызвал в одну из квартир сотрудницу клининговой компании и напал на нее.

- После того, как потерпевшая приступила к уборке, он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и потребовал незамедлительно передать ему имеющиеся ювелирные изделия. Испуганная женщина отдала злоумышленнику золотые изделия и мобильный телефон, после чего нападавший скрылся. Причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.

Правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, ранее он уже был судим за подобное преступление. Туляк признался в содеянном и заявил, что успел продать ювелирные изделия и телефон на стихийном рынке, а вырученные деньги потратил на личные цели.

В ходе обыска полицейские изъяли у него травматический пистолет.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

был случай

Напомним, не так давно в Туле был задержан насильник, который надругался над двумя сотрудницами клининговой компании. Он вызвал женщин якобы для проведения уборки, но напал на них.

Подробнее об этой истории читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 17:20 +3
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