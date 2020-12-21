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77 человек с коронавирусом умерли в Тульской области за неделю. Самому молодому – 31 год
Фото из архива Myslo.

77 человек с коронавирусом умерли в Тульской области за неделю. Самому молодому – 31 год

Региональный оперштаб обнародовал данные на 21 декабря.

За минувшую неделю зарегистрировано 1455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 20 768 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 77 пациентов в возрасте от 31 года до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 644 человека.

По данным регионального оперативного штаба, с 15 по 21 декабря 1256 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 18 171 человек.

 
Сюжет: Коронавирус
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