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В Тульской области открылась новая экспозиция музея советской игрушки
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области открылась новая экспозиция музея советской игрушки

В коллекции около 1000 игрушек, изготовленных в разных городах и республиках СССР в период с 1930-х по 1991 год.

После расширения выставочных площадей вновь открыл свои двери для посетителей частный музей советской игрушки «В детство».

В экспозиции представлено около 1000 игрушек, изготовленных в разных городах и республиках СССР в период с 1930-х по 1991 год. Это куклы, мягкие игрушки, предметы кукольного быта, стреляющие пушки, солдатики и многое другое. 

В музее можно узнать историю зарождения и развития кукольного производства.

Решение расширить музейную площадку было принято, поскольку с каждым годом музей привлекает все больше посетителей. Созданы дополнительные выставочные площади, интерактивные зоны, сувенирная лавка.

- Важно поддерживать оригинальные частные музеи, ведь они делают регион более привлекательным, способствуют дальнейшему развитию культуры и туризма. Сейчас это особенно актуально для малых исторических городов и поселений, входивших в проект Большой засечной черты. При подготовке к 500-летию Тульского кремля к 2020 году в Одоеве проведены масштабные работы по реставрации объектов культурного наследия, благоустройству общественных пространств. А самое главное – появились новые объекты показа, среди которых стоит особо выделить музеи. Губернатор Алексей Дюмин ставит задачу создавать музеи высокого уровня, отвечающим всем современным требованиям. И в регионе она успешно решается, - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

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