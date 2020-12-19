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В МЧС презентовали книгу «Спасательные службы края тульских мастеров: история и современность»
Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

В МЧС презентовали книгу «Спасательные службы края тульских мастеров: история и современность»

Она выпущена к 30-летнему юбилею чрезвычайного ведомства страны.

В МЧС состоялась презентация книги «Спасательные службы края тульских мастеров: история и современность».

В мероприятии приняли участие представители региональных органов государственной власти, организации «Российское военно-историческое общество», руководство и ветераны ГУ МЧС России по Тульской области, авторский коллектив книги, а также те, при чьей непосредственной поддержке стал возможен выход в свет этого уникального издания.

Начальник регионального МЧС Алексей Павлов сказал:

- Материалы, которые вошли в книгу, собирались годами и представляют собой историческую ценность. В этом случае как нельзя лучше подходит цитата великого философа Герцена, о том, что книга «является духовным завещанием одного поколения другому». Мы старались, чтобы она получилась интересной, и я уверен, что спустя годы не потеряет своей актуальности и будет интересна следующим поколениям.

Книга выпущена к 30-летнему юбилею чрезвычайного ведомства страны и не имеет аналогов. Она ориентирована на широкий круг читателей и будет интересна не только тулякам, но и всем тем, кто интересуется историей края оружейников. В книге много интересного о достопримечательностях Тулы и ее окрестностей, природных памятниках, тульских брендах, ученых и мастерах оружейного дела, музеях и художниках.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отдельно выделены знаковые юбилейные даты — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 120 лет со дня рождения легендарного Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, 55 лет образования Тульского спасательного центра, 25-летние юбилеи Всероссийского движения «Школа безопасности» и поисково-спасательной службы Тульской области.

Благодаря специалистам «Российского военно-исторического общества» в издании нашли отражение интересные исторические документы, которые ранее не публиковались.

Воспоминания ветеранов МЧС России затрагивают наиболее значимые события их жизни и служебной деятельности, а глава «МЧС — Армия спасения» рассказывает о знаковых событиях в развитии спасательных подразделений тульского региона, о туляках, которые ради спасения других отдали свои жизни.

- Не могу не сказать о нашем знаменитом земляке — Иване Константиновиче Жданове, лучшем пропагандисте гражданской обороны страны, которому в октябре исполнился 91 год. Его ценнейшие исследования о тульской местной противовоздушной обороне вошли в сборник страны 1998 года выпуска. Нашли они отражение и в нашем издании. А многолетняя работа сотрудников Центра противопожарной пропаганды, возглавляемых Ириной Горобец, позволила опубликовать редчайшие документальные сведения о тульской пожарной охране, — отметил автор книги Андрей Евсеев.

Главный федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Р. Ф. в ЦФО Анатолий Симонов поздравил спасателей с приближающимся юбилеем ведомства и поделился своими впечатлениями о новом издании:

- Я уже познакомился с книгой. Она называется «Спасательные службы края тульских мастеров», но мне кажется, что это, прежде всего, книга о людях. Никакая служба не будет работать эффективно, если не будут эффективно работать люди, те которые идут на защиту граждан, на их спасение, в любых самых сложных ситуациях.

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