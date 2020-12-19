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«Накажи автохама»: езда по встречке на ул. Чапаева
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: езда по встречке на ул. Чапаева

Публикуем очередного нарушителя.

Читатель Myslo Анатолий прислал видео нарушения ПДД. По словам бдительного мужчины, он заснял автохама 18 декабря.

- В 8 утра по встречке по ул. Чапаева и далее — в поворот по встречке на ул. Пролетарскую.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Сюжет: Автохам71
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