новости
новости
Регистрация
Сделать 31 декабря выходным днем: что об этом думают туляки?

Сделать 31 декабря выходным днем: что об этом думают туляки?

Мы собрали самые интересные мнения наших читателей.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днем. 

- Я обращаюсь к работодателям: возьмите пример с правительства Тульской области. Мы максимально в бюджетных организациях делаем 31 декабря выходным днем. Нужно пойти на компромисс!
 
Это чисто психологический подход: мы лишаем людей централизованных массовых гуляний, поэтому пусть готовятся встречать Новый год в семейном кругу, готовят праздничный стол. Дайте людям такую возможность! - говорил глава региона на оперативном заседании.
 
Эта новость стала одной из самых обсуждаемых за неделю. Публикуем самые интересные мнения наших пользователей:
 
- И будет коллапс в продуктовых гиперах, все попрут закупаться))) - пишет Nonsens.
 
- 31-е самый тупой рабочий день. Что-то рабочее решать уже нереально, потому что все отмечают в той или иной степени. Особенно, если надо связываться с другими городами. По сути - приехал с утра и уехал после обеда ничего по работе не сделав. На одной работе начальник почти готов все распустить по домам, пристегнув провинившимся служебные телефоны до вечера, а на другой - стандартный рабочий день на час раньше, - считает Pollo88.
 
- 31-го - выходной, это кому?? Тем, кто по пятидневке ходит. А гипермаркеты? С ними что, будут до 22.00работать? Их точно не сделают выходным днем. Тогда для кого 31 - выходной день? - высказалась ElenaS1805.
 
- Вообще про закрыть торговые центры и гипермаркеты 31/12 - здравая мысль! - уверен Smаsh.
 
- 31-го - фигня. А вот, кому 1-го на работу... Жаль мне их... - высказалась Людмила Н.
 
- Факт остаётся фактом. Если вы не собираете авангарды и кинжалы, а также не работает в супермаркетах, то 31 декабря психологически самый ужасный рабочий день в году, т.к. в этот день уже никто ничего не решает, - Zurbagan.
 
- Я уже одну субботу за 31-ое отработал, так что отдыхать начну уже в этом году. А вот тем, кому предстоит находиться 31-го числа на рабочих местах, можно лишь пожелать укороченного рабочего дня, - говорит Kravtsov.
 
- А мы работаем, сокращённый рабочий день на час, от которого ни горячо и ни холодно. У нас указ губернатора не указ(((( - расстроился пользователь Alik71.
 
- У нас каждый год так, уходим домой 31 декабря в семь вечера, какие тут на хрен приготовления к Новому году, хоть бы зарплаты повысили на пару тысяч, - рассказал Podprizelom.
 
- В К/Б сделают выходной 31-го, и праздника не будет у всех:) - пошутил Самовар.
 

Так что, друзья, нужен выходной 31-го или нет? И кто должен работать в этот день? Делитесь мнением в комментариях!

Опрос

31 декабря должен быть выходной день?

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:16 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Новый годрабочий деньподготовка к Новому году

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин исполнил новогоднее желание туляка Саши Колясникова увидеть панду
Владимир Путин исполнил новогоднее желание туляка Саши Колясникова увидеть панду
Под Тулой грузовик врезался в мост – не прошел по габаритам
Под Тулой грузовик врезался в мост – не прошел по габаритам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.