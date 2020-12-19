Сделать 31 декабря выходным днем: что об этом думают туляки?
Мы собрали самые интересные мнения наших читателей.
Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днем.
- Я обращаюсь к работодателям: возьмите пример с правительства Тульской области. Мы максимально в бюджетных организациях делаем 31 декабря выходным днем. Нужно пойти на компромисс!
Это чисто психологический подход: мы лишаем людей централизованных массовых гуляний, поэтому пусть готовятся встречать Новый год в семейном кругу, готовят праздничный стол. Дайте людям такую возможность! - говорил глава региона на оперативном заседании.
Эта новость стала одной из самых обсуждаемых за неделю. Публикуем самые интересные мнения наших пользователей:
- 31-е самый тупой рабочий день. Что-то рабочее решать уже нереально, потому что все отмечают в той или иной степени. Особенно, если надо связываться с другими городами. По сути - приехал с утра и уехал после обеда ничего по работе не сделав. На одной работе начальник почти готов все распустить по домам, пристегнув провинившимся служебные телефоны до вечера, а на другой - стандартный рабочий день на час раньше, - считает Pollo88.
- 31-го - выходной, это кому?? Тем, кто по пятидневке ходит. А гипермаркеты? С ними что, будут до 22.00работать? Их точно не сделают выходным днем. Тогда для кого 31 - выходной день? - высказалась ElenaS1805.
- Вообще про закрыть торговые центры и гипермаркеты 31/12 - здравая мысль! - уверен Smаsh.
- Факт остаётся фактом. Если вы не собираете авангарды и кинжалы, а также не работает в супермаркетах, то 31 декабря психологически самый ужасный рабочий день в году, т.к. в этот день уже никто ничего не решает, - Zurbagan.
- Я уже одну субботу за 31-ое отработал, так что отдыхать начну уже в этом году. А вот тем, кому предстоит находиться 31-го числа на рабочих местах, можно лишь пожелать укороченного рабочего дня, - говорит Kravtsov.
- А мы работаем, сокращённый рабочий день на час, от которого ни горячо и ни холодно. У нас указ губернатора не указ(((( - расстроился пользователь Alik71.
- У нас каждый год так, уходим домой 31 декабря в семь вечера, какие тут на хрен приготовления к Новому году, хоть бы зарплаты повысили на пару тысяч, - рассказал Podprizelom.
- В К/Б сделают выходной 31-го, и праздника не будет у всех:) - пошутил Самовар.
Так что, друзья, нужен выходной 31-го или нет? И кто должен работать в этот день? Делитесь мнением в комментариях!
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