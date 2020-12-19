Сделать 31 декабря выходным днем: что об этом думают туляки?

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днем.

- Я обращаюсь к работодателям: возьмите пример с правительства Тульской области. Мы максимально в бюджетных организациях делаем 31 декабря выходным днем. Нужно пойти на компромисс!

Это чисто психологический подход: мы лишаем людей централизованных массовых гуляний, поэтому пусть готовятся встречать Новый год в семейном кругу, готовят праздничный стол. Дайте людям такую возможность! - говорил глава региона на оперативном заседании.

Эта новость стала одной из самых обсуждаемых за неделю. Публикуем самые интересные мнения наших пользователей:

- И будет коллапс в продуктовых гиперах, все попрут закупаться))) - пишет Nonsens - 31-го - выходной, это кому?? Тем, кто по пятидневке ходит. А гипермаркеты? С ними что, будут до 22.00работать? Их точно не сделают выходным днем. Тогда для кого 31 - выходной день? - высказалась ElenaS1805 - 31-го - фигня. А вот, кому 1-го на работу... Жаль мне их... - высказалась Людмила Н. - Факт остаётся фактом. Если вы не собираете авангарды и кинжалы, а также не работает в супермаркетах, то 31 декабря психологически самый ужасный рабочий день в году, т.к. в этот день уже никто ничего не решает, - Zurbagan - Я уже одну субботу за 31-ое отработал, так что отдыхать начну уже в этом году. А вот тем, кому предстоит находиться 31-го числа на рабочих местах, можно лишь пожелать укороченного рабочего дня, - говорит Kravtsov - А мы работаем, сокращённый рабочий день на час, от которого ни горячо и ни холодно. У нас указ губернатора не указ(((( - расстроился пользователь Alik71 - У нас каждый год так, уходим домой 31 декабря в семь вечера, какие тут на хрен приготовления к Новому году, хоть бы зарплаты повысили на пару тысяч, - рассказал Podprizelom - В К/Б сделают выходной 31-го, и праздника не будет у всех:) - пошутил Самовар

Так что, друзья, нужен выходной 31-го или нет? И кто должен работать в этот день? Делитесь мнением в комментариях!

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