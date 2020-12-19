Владимир Путин исполнил новогоднее желание туляка Саши Колясникова увидеть панду

Фото: https://vk.com/elka_zhelaniy.

Две недели назад в прямом эфире онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ участник Всероссийского проекта «Мечтай со мной» Артём Пальянов выбрал с новогодней елки два желания. Одно из них было из Тульской области.

10-летний Саша Колясников пожелал на Новый год обнять настоящую панду, а президент России Владимир Путин пообещал исполнить желание мальчика.



Этот трогательный день наступил сегодня. Саша вместе с мамой и папой приехал в Москву, чтобы в столичном зоопарке встретиться с Жуи — 4,5-летним самцом большой панды, или бамбукового медведя.





В апреле Жуи вместе с самкой по имени Диндин прилетел из китайского города Чэнду и поселился в Московском зоопарке. Панду каждый день взвешивают, берут кровь на анализ, прослушивают фонендоскопом.



Еще Жуи умеет рисовать. Сегодня он вместе с Сашей разрисовывал футболку, которую вручили мальчику в качестве подарка на память. Первые мазки кистью Саша сделал сам, затем кисть передали панде.





Как сообщают организаторы благотворительной акции «Елка желаний», Владимир Путин позвонил Саше и поинтересовался, понравилась ли ему встреча с Жуи, а также поздравил мальчика с исполнением новогоднего желания.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова вручила юному туляку подарки от зоопарка и посольства КНР в России. Среди них была игрушечная копия пушистого Жуи.



А на вопрос, откуда родилась такая трогательная мысль обнять панду, мама мальчика, Елена Васильевна Лаврова, ответила: «У нас в семье есть ритуал: начинать каждое утро с обнимашек».