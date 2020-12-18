В Тульской области началась масштабная вакцинация от коронавируса

18 декабря в Туле и районах области стартовала иммунизация жителей из групп риска вакциной «ЭпиВакКорона» производства Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе подготовлена необходимая инфраструктура для хранения вакцин от коронавируса, проработаны логистические цепочки по поставкам препарата. Во всех районах подготовлены прививочные кабинеты.



В Туле вакцинация «ЭпиВакКороной» проходит в поликлинике горбольницы №7. Медучреждение получило 200 доз вакцины. Сегодня здесь получили прививки сотрудники областной больницы и Первомайской кадетской школы. Также вакцинацию прошли специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области и замруководителя управления Залимхан Омариев.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» безопасна, что подтверждено многочисленными исследованиями. Она отличается простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8°С. Это позволяет использовать вакцину в районах, где нет низкотемпературных складов», – рассказал Залимхан Омариев.

По словам главного эпидемиолога Тульской области Ольги Юдаковой, «ЭпиВакКорона» подходит для иммунизации жителей в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих хронических заболеваний. Курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 2-3 недели.

«Мы продолжаем вакцинировать жителей из группы риска – медработников, сотрудников образовательных учреждений и органов соцзащиты, которые много контактируют с людьми и подвержены риску заражения. Следующий этап – вакцинация всех желающих в начале 2021 года», – сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

Ранее в декабре в регион в два этапа поступило 1300 доз вакцины «Спутник V» производства Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Иммунизация организована в пяти учреждениях здравоохранения региона (в двух тульских больницах и в трех районных). Привито 520 человек. Темпы вакцинации жителей региона двумя видами вакцин будут наращиваться.