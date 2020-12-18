Умные светофоры, интеллектуальные светильники и цифровые двойники дорог: как в Туле реализуют проект «Умный город»

Наш город вошел в число пилотных городов для реализации проекта «Умный город» в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Участие в подобной программе позволит повысить качество городской среды, создать комфортные и безопасные условия для жителей.

Интеллектуальная транспортная система

Там, где человек может принять запоздалое или неверное решение, прекрасно справятся компьютеры. Дорожное движение — как живой организм, но и его можно просчитать и отрегулировать с помощью математических алгоритмов. Контролировать транспортные потоки, предупреждать и ликвидировать нештатные ситуации поможет интеллектуальная транспортная система, которая уже внедрена в Туле.

Сейчас вся информация поступает в центр управления, созданный на базе городской Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). На огромных мониторах диспетчеры видят город как на ладони. В ситуационном центре ежедневно дежурит сотрудник, который оперативно реагирует на изменение дорожной обстановки, координирует работу подрядных и специальных служб, а также обеспечивает работоспособность оборудования, расположенного на светофорных объектах.

Александр Павлов, представитель ГБУ «Мостранспроект»:

Александр Павлов В Туле сейчас введена в действие интеллектуальная транспортная система, которая регулирует транспортные потоки в городе на основе математических алгоритмов. Это позволило снизить количество заторов и увеличить среднюю скорость движения транспорта в городе на 10%. Равномерное распределение потоков также положительно сказалось на работе общественного городского транспорта, который стал следовать по расписанию, практически без сбоев и тулякам не приходится подолгу ждать его на остановках.

По словам Александра Павлова, важной функцией интеллектуальной транспортной системы стали так называемые цифровые двойники дорог. Что это такое? Это модели улиц, на которых, к примеру, можно спрогнозировать, как поведут себя транспортные потоки при любых изменениях. Что будет если перекрыть ту или иную улицу? Будут ли заторы, если включить одностороннее движение? Сейчас не нужно действовать наобум и «тренироваться» на реальной ситуации — алгоритмы помогут составить прогноз и принять верное решение.

«Умные» светофоры

В 2020 году в областной столице установлены 33 «умных» светофора. Всего таких в Туле — 41. Новая система помогает увеличить пропускную способность на улицах города, фиксировать нарушения ПДД.

Концепция проекта «Умный светофор» подразумевает автоматический подбор цикла светофорного регулирования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств, количества транспорта, находящегося на перекрестке и пребывающего к нему. Вышеназванная информация собирается транспортными детекторами, а дорожным контроллером принимается решение о переходе на определенный план координации.

Каждый светофорный объект оснащен транспортными детекторами, камерами видеонаблюдения, датчиками экологии, Wi-Fi модулем, интеллектуальной подсветкой пешеходных переходов, что помогает водителям в ночное время ориентироваться на этих участках, а перемещение пешеходов делает более безопасным.

К примеру, с момента введения системы пропускная способность на всей ул. Советской выросла на 11% и составила 2,6 тыс. автомобилей в час, средняя скорость потока увеличилась на 7 км/ч и составила 41 км/ч.

«Умные» светофоры уже установлены на ул. Советской, Октябрьской, Пролетарской, Ф. Энгельса, на проспекте Ленина и Новомосковском шоссе.

Реализация данного проекта стала отправной точкой в создании на территории города интеллектуальной транспортной системы

«Умные» остановки

Для удобства горожан в этом году уже установили 11 остановочных павильонов, оборудованных цифровым табло, которые показывают через сколько минут прибудет нужный транспорта, а также время и погоду. Всего в Туле таких объектов 31.

Туляки нововведения оценивают положительно:

Татьяна, тулячка Стало очень удобно пользоваться транспортом. Подходишь на остановку и сразу видишь, через сколько минут подойдет нужный мне маршрут. И еще удобно — я могу скорректировать свою поездку, выбрав нужный транспорт по времени прибытия. Что раньше приедет, на том и отправлюсь! Посмотрел на табло, и сразу все ясно.

Светильники с интеллектом

Установка «умных» светильников предусматривает дистанционный контроль работы каждого светильника. Кроме того, регулируется яркость светильников: при оживленном дорожном движении поддерживается высокий уровень освещенности; при снижении трафика уровень освещенности снижается.

За обстановкой следят диспетчеры «Тулагорсвета»:

Павел Исаков, директор МКП «Тулагорсвет»:

Павел Исаков Состояние устройства отображается на мониторе компьютера диспетчера, что позволяет своевременно реагировать на различные аварийные ситуации без проведения инспекции повреждений всех светильников с привлечением ремонтных бригад, с дежурными объездами. В итоге сокращается время на устранение неисправностей устройств наружного освещения, трудозатраты электромонтёров. Всего в Туле установлено 2 140 интеллектуальных светильников на 20 магистральных улицах.

«Умные» светильники установлены в Туле на следующих улицах: Московское шоссе, ул. Октябрьская, пр. Ленина, ул. Первомайская, Красноармейский проспект, ул. Пролетарская, ул. Ложевая, ул. Кирова, ул. Советская, ул. М. Горького, ул. Луначарского, проспект Ленина (дублёр), Одоевское шоссе, Одоевский путепровод, ул. Демонстрации, ул. Лейтейзена, ул. Фрунзе, Новомосковское шоссе, ул. Оборонная, ул. Староникитская.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев «Участие в пилотном проекте «Умный город» – хорошая возможность для Тулы при помощи современных цифровых технологий создать комфортные условия для горожан. Внедрение интеллектуальной системы помогает лучше отслеживать ситуацию на дорогах. Установка «умных» светильников делает качественным освещение улиц. Работу по реализации проекта мы будем продолжать».

В 2021-2023 годы планируется создать интеллектуальный центр городского управления, синхронизирующий работу всех экстренных служб и ресурсоснабжающих организаций.