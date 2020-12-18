новости
новости
Регистрация
Ефремовец пришел в суд с наркотиками

Ефремовец пришел в суд с наркотиками

На входе вспомнил, что они запрещены и попытался спрятать.

Сегодня, 18 декабря, в Ефремове судебные приставы задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Задержанный направлялся в суд для того, чтобы ознакомиться с протоколом по административному правонарушению. На входе в суд его спросили о наличии запрещенных предметов, после чего гражданин занервничал и начал вести себя подозрительно.
 
Бдительные приставы осмотрели территорию у суда и обнаружили сверток с наркотиками. Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось выяснить, что сверток оставил именно подозрительный гражданин.
 
Мужчину задержали и передали полицейским. 
 
 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:38 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьказусприставыпроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле росгвардейцы поймали искавшего «закладку» с поличным: видео
В Туле росгвардейцы поймали искавшего «закладку» с поличным: видео
Умные светофоры, интеллектуальные светильники и цифровые двойники дорог: как в Туле реализуют проект «Умный город»
Умные светофоры, интеллектуальные светильники и цифровые двойники дорог: как в Туле реализуют проект «Умный город»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.