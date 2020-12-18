Ефремовец пришел в суд с наркотиками

На входе вспомнил, что они запрещены и попытался спрятать.

Сегодня, 18 декабря, в Ефремове судебные приставы задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанный направлялся в суд для того, чтобы ознакомиться с протоколом по административному правонарушению. На входе в суд его спросили о наличии запрещенных предметов, после чего гражданин занервничал и начал вести себя подозрительно.

Бдительные приставы осмотрели территорию у суда и обнаружили сверток с наркотиками. Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось выяснить, что сверток оставил именно подозрительный гражданин.

Мужчину задержали и передали полицейским.