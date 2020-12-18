Из-за сломанного светофора на проспекте Ленина образовалась пробка
Регулировщиков на месте пока что не наблюдается.
Сегодня, 18 декабря, возле троллейбусного кольца на Зеленстрое сломался светофор.
Из-за неисправности, которую не торопятся исправлять, образовалась внушительная пробка в сторону выезда из города.
В настоящий момент на месте не наблюдается сотрудников ДПС, а в единой дежурно-диспетчерской службе уверяют, что знают про проблему и уже приняли заявку.
Галерея
Другие статьи по темам
Умные светофоры, интеллектуальные светильники и цифровые двойники дорог: как в Туле реализуют проект «Умный город»