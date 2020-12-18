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Из-за сломанного светофора на проспекте Ленина образовалась пробка

Из-за сломанного светофора на проспекте Ленина образовалась пробка

Регулировщиков на месте пока что не наблюдается.

Сегодня, 18 декабря, возле троллейбусного кольца на Зеленстрое сломался светофор.

Из-за неисправности, которую не торопятся исправлять, образовалась внушительная пробка в сторону выезда из города. 

В настоящий момент на месте не наблюдается сотрудников ДПС, а в единой дежурно-диспетчерской службе уверяют, что знают про проблему и уже приняли заявку. 

 

 

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Сломан светофор у кольца, Фото: 1
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:15 +1
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пробкасломанный светофорТулаЗеленстрой

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