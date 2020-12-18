Из-за сломанного светофора на проспекте Ленина образовалась пробка

Регулировщиков на месте пока что не наблюдается.

Сегодня, 18 декабря, возле троллейбусного кольца на Зеленстрое сломался светофор.

Из-за неисправности, которую не торопятся исправлять, образовалась внушительная пробка в сторону выезда из города.

В настоящий момент на месте не наблюдается сотрудников ДПС, а в единой дежурно-диспетчерской службе уверяют, что знают про проблему и уже приняли заявку.