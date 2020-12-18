Школы Тульской области получили 33 новых автобуса

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

18 декабря губернатор Алексей Дюмин передал образовательным учреждениям региона 33 школьных автобуса, закупленных за счет федеральных средств.



На полученных автобусах планируется осуществлять подвоз более 900 школьников из 37 школ в 22 муниципальных образованиях региона, в том числе и в сельской местности. Будут открыты 8 новых маршрутов.

- Мы продолжаем работу по обновлению школьных автобусов, будем и дальше делать всё необходимое, чтобы дети из наших сёл и посёлков могли без проблем добираться от дома до школы и обратно, - подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин поручил министру образования Тульской области Алевтине Шевелевой взять под личный контроль получение лицензий и выход автобусов на новые школьные маршруты.





Отметим, несколько недель назад школы получили еще 6 новых автобусов.