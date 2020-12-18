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Тулячка поборется за миллион рублей на конкурсе «Синяя птица»

Тулячка поборется за миллион рублей на конкурсе «Синяя птица»

Это 13-летняя Ульяна Синетар.

20 декабря в пятом отборочном туре конкурса детских талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия» юные артисты самых разных жанров вновь выйдут на сцену, чтобы в прямом эфире побороться за путевку в финал. Среди них – 13-летняя Ульяна Синетар из Тулы.

Ульяна выступает в жанре современной хореографии и является титулованной артисткой. За ее плечами победы на чемпионатах России и международных конкурсах. Для выступления на конкурсе талантов тулячка подготовила сложный номер, чтобы впечатлить жюри – Николая Цискаридзе, Сергея Безрукова, Диму Билана и Дениса Мацуева.

Поддержать юную участницу приедет специальный гость – популярный музыкальный дуэт Idris & Leos.

В этом выпуске за выход в финал, главный приз в миллион рублей, грант для педагога и легендарную статуэтку «Перо Синей птицы» с участницей из Тулы будут соперничать семилетняя вокалистка, ловкая пара воздушных гимнастов, маленькая исполнительница народных песен и другие одаренные артисты со всех уголков страны.

Финал конкурса, в котором будет объявлено имя победителя, состоится 27 декабря в эфире телеканала «Россия».

«Синяя птица» – конкурс, в котором юные таланты делают первый шаг к мечте. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, парят под куполом, совершают немыслимые трюки и даже заново открывают зрителям забытые виды искусства.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:52 +3
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