В компании «Полипласт Новомосковск» полным ходом идёт подготовка к встрече Нового года

Работа Димы Пряхина.

Как всегда, лучшие работы украсят главную заводскую ёлку.

Ткань, бумага, клей, краски, мишура – это далеко не полный перечень материалов, которые используют юные творцы в своих работах. Всего на конкурс было представлено 20 работ. Ёлочные игрушки получились самые разные: ватные, пластиковые, картонные, и каждая хранит в себе частичку тепла и дарит праздничное настроение. Все работы украшены логотипами предприятия и Росхимпрофсоюза, подчёркивая социальное партнёрство работодателя и профсоюзной организации.



Шар от Сони Истратовой.

– Выбрать лучшую игрушку среди таких замечательных работ нам всегда очень сложно, практически невозможно, – рассказывает председатель Молодёжного совета ООО «Полипласт Новомосковск» Лидия Дудкина. – Поэтому было принято решение наградить грамотами и подарками каждого участника проекта. Новый год – это добрый семейный праздник, каждый старается проводить больше времени с родными и близкими, вместе создавать сказочную атмосферу, полную ожидания чудес. Ставший уже традиционным семейный конкурс новогодних игрушек способствует развитию творческих способностей и сплочению наших семей, а красочные поделки будут дарить праздничное настроение всем работникам и гостям предприятия.



Тая Герасимова сделала вот такого Деда Мороза.

Кроме этого заводчане принимают участие в ещё одном профсоюзном конкурсе – на лучшую фотографию «Зимнее настроение». Победителей тоже ждут ценные подарки.



Работа Саши Анохиной.