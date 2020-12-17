новости
новости
Регистрация
В компании «Полипласт Новомосковск» полным ходом идёт подготовка к встрече Нового года
Работа Димы Пряхина.

В компании «Полипласт Новомосковск» полным ходом идёт подготовка к встрече Нового года

Профсоюз совместно с администрацией предприятия организовал ставший уже традиционным семейный конкурс ёлочной игрушки среди детей работников.

Как всегда, лучшие работы украсят главную заводскую ёлку.

Ткань, бумага, клей, краски, мишура – это далеко не полный перечень материалов, которые используют юные творцы в своих работах. Всего на конкурс было представлено 20 работ. Ёлочные игрушки получились самые разные: ватные, пластиковые, картонные, и каждая хранит в себе частичку тепла и дарит праздничное настроение. Все работы украшены логотипами предприятия и Росхимпрофсоюза, подчёркивая социальное партнёрство работодателя и профсоюзной организации.


Шар от Сони Истратовой.

– Выбрать лучшую игрушку среди таких замечательных работ нам всегда очень сложно, практически невозможно, – рассказывает председатель Молодёжного совета ООО «Полипласт Новомосковск» Лидия Дудкина. – Поэтому было принято решение наградить грамотами и подарками каждого участника проекта. Новый год – это добрый семейный праздник, каждый старается проводить больше времени с родными и близкими, вместе создавать сказочную атмосферу, полную ожидания чудес. Ставший уже традиционным семейный конкурс новогодних игрушек способствует развитию творческих способностей и сплочению наших семей, а красочные поделки будут дарить праздничное настроение всем работникам и гостям предприятия.


Тая Герасимова сделала вот такого Деда Мороза.

Кроме этого заводчане принимают участие в ещё одном профсоюзном конкурсе – на лучшую фотографию «Зимнее настроение». Победителей тоже ждут ценные подарки.


Работа Саши Анохиной.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:17
Другие статьи по темам
Событие
Конкурс новогодних игрушек
Люди
Лидия Дудкина
Место
НовомосковскТула
Прочее
Полипласт НовомосковскНовый год

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Когда проиндексируют пенсии работающим пенсионерам?
Когда проиндексируют пенсии работающим пенсионерам?
С президентом обсудили интимное видео Дзюбы
С президентом обсудили интимное видео Дзюбы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.