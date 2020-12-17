На тульском предприятии работникам полгода не платили зарплату

Сумма долга составила более 8 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

В производстве следственного отдела по Центральному району Тулы СУ СК России по Тульской области находится уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Институт Тулаэнергосетьпроект».

30 работников предприятия не получали свои деньги с мая по ноябрь текущего года – общая сумма долга превысила 8 млн рублей. После вмешательства следователей долг был почти полностью погашен.

Для дальнейшего возмещения ущерба по ходатайству следователя арестовано имущество предприятия, стоимостью 30 млн рублей.