Тульский пресс-центр видеоконференции Владимира Путина посетил Алексей Дюмин

Алексей Дюмин посетил площадку кластера «Октава», где журналисты Центрального федерального округа будут общаться с президентом Владимиром Путиным.

Губернатор поприветствовал журналистов и отметил, что рад видеть их на тульской земле. Также глава региона поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал процветания Центральному федеральному округу.