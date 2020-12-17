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Тульский пресс-центр видеоконференции Владимира Путина посетил Алексей Дюмин

Тульский пресс-центр видеоконференции Владимира Путина посетил Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области поприветствовал журналистов.

Алексей Дюмин посетил площадку кластера «Октава», где журналисты Центрального федерального округа будут общаться с президентом Владимиром Путиным.

Губернатор поприветствовал журналистов и отметил, что рад видеть их на тульской земле. Также глава региона поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал процветания Центральному федеральному округу. 

Сюжет: Большая пресс-конференция Владимира Путина 17.12.2020
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