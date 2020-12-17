Тульский пресс-центр видеоконференции Владимира Путина посетил Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области поприветствовал журналистов.
Алексей Дюмин посетил площадку кластера «Октава», где журналисты Центрального федерального округа будут общаться с президентом Владимиром Путиным.
Губернатор поприветствовал журналистов и отметил, что рад видеть их на тульской земле. Также глава региона поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал процветания Центральному федеральному округу.
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