В Туле скончался председатель гарнизонного военного суда

15 декабря 2020 года на 58-м году жизни скончался председатель Тульского гарнизонного военного суда полковник юстиции Черняк Валентин Григорьевич.

Myslo выражает соболезнования родным и близким Валентина Черняка.

Валентин Григорьевич Черняк родился 15 февраля 1963 года в городе Днепропетровске Украинской ССР. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники. Возглавлял комитеты ВЛКСМ воинских частей, принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан. Служил начальником штаба — заместителем командира авиационной эскадрильи, преподавал в Кировском военном авиационно-техническом училище.

В 1996 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, судебно-прокурорский факультет.

С июня 2000 года по январь 2003 года Черняк проходил военную службу в должности помощника командира воинской части по правовой работе. Принимал участие в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона и участвовал в обеспечении правопорядка, а также общественной безопасности на территории Чеченской Республики.

В 2003 году Указом Президента РФ был назначен на должность судьи Грозненского гарнизонного военного суда. В 2007-м – на должность судьи Реутовского гарнизонного военного суда, а 19 апреля 2017 года он возглавил Тульский гарнизонный военный суд.

В марте 2020 года был избран в состав Совета судей Тульской области и делегатом на Х Всероссийский съезд судей.

Валентин Григорьевич награжден государственными наградами: двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «От благодарного афганского народа» и медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», а также рядом ведомственных наград.