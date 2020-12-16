В Туле скончался председатель гарнизонного военного суда
СМИ пишут, что Валентин Черняк болел коронавирусом.
15 декабря 2020 года на 58-м году жизни скончался председатель Тульского гарнизонного военного суда полковник юстиции Черняк Валентин Григорьевич.
Myslo выражает соболезнования родным и близким Валентина Черняка.
Валентин Григорьевич Черняк родился 15 февраля 1963 года в городе Днепропетровске Украинской ССР. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники. Возглавлял комитеты ВЛКСМ воинских частей, принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан. Служил начальником штаба — заместителем командира авиационной эскадрильи, преподавал в Кировском военном авиационно-техническом училище.
В 1996 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, судебно-прокурорский факультет.
С июня 2000 года по январь 2003 года
В 2003 году Указом Президента РФ был назначен на должность судьи Грозненского гарнизонного военного суда. В 2007-м – на должность судьи Реутовского гарнизонного военного суда, а 19 апреля 2017 года он возглавил Тульский гарнизонный военный суд.
В марте 2020 года был избран в состав Совета судей Тульской области и делегатом на Х Всероссийский съезд судей.
Валентин Григорьевич награжден государственными наградами: двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «От благодарного афганского народа» и медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», а также рядом ведомственных наград.
Коллектив Тульского гарнизонного военного суда глубоко скорбит в связи со смертью Валентина Григорьевича