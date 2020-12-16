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Туляк устроил слежку за подругой бывшей жены

Туляк устроил слежку за подругой бывшей жены

Теперь он отправится на скамью подсудимых.

В Туле 46-летний мужчина обвиняется в незаконном собирании сведений о частной жизни, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, обвиняемый установил на нише бампера машины подруги своей экс-супруги мобильный телефон с портативным аккумулятором, оснащенный программным обеспечением, позволяющим определять местонахождение данного мобильного телефона на других технических устройствах. Мужчина следил за женщиной, так как считал, что именно она повлияла на его бывшую жену и та решила с ним развестись. Каких именно результатов он хотел добиться от этого маневра, не уточняется.

Уголовное дело в отношении «шпиона» направлено в суд для рассмотрения по существу.   

 

 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:29 +2
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