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Когда туляки получат пенсии за декабрь и январь
Фото из архива Myslo.

Когда туляки получат пенсии за декабрь и январь

Публикуем график.

Выплата пенсий и иных социальных выплат в декабре 2020 года осуществляется согласно утвержденному графику доставки и заканчивается 22 декабря. Об этом сообщает отделение ПФР по Тульской области.

В январе 2021 года доставка пенсий и иных социальных выплат «Почтой России» в Тульской области будет производиться с 5 по 22 января согласно утвержденным графикам в течение установленного «выплатного периода» и в соответствии с действующим договором по доставке.

Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни:

  • 31 декабря (четверг) для ОПС всех классов — по установленному режиму работы ОПС, с сокращением продолжительности работы на 1 час,
  • 1, 2, 7 января 2021 года для ОПС всех классов — выходной день,
  • 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января 2021 года для ОПС всех классов — по установленному режиму работы ОПС.

С 23 декабря 2020 года по 4 января 2021 года включительно выплаты по линии ПФР через отделения почтовой связи производится не будут. Выплата социального пособия на погребение умерших пенсионеров в декабре 2020 года будет осуществляться по 31 декабря включительно.

К сведению пенсионеров, получающих пенсии и иные выплаты через кредитные организации: перечисление средств для осуществления доставки пенсий и других социальных выплат в ОАО «Сбербанк России» за 7 января 2021 года будет произведено в конце декабря 2020 года. Перечисление денежных средств за 12 и 20, 21 числа во все банки будет осуществлено в установленные сроки в обычном порядке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:45 +3
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