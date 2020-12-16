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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман
Видимость составит от 200 до 700 метров.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до утра 17 декабря на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
ГУ МЧС России по Тульской области просит туляков быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.
- Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.
- При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.
- В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.
- Снизьте скорость движения.
- Будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги.
- Не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль.
- Двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
- В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.
- Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.
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