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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман
Фото из архива MySlo

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман

Видимость составит от 200 до 700 метров.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до утра 17 декабря на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров.

ГУ МЧС России по Тульской области просит туляков быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

  • Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.
  • При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.
  • В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.
  • Снизьте скорость движения.
  • Будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги.
  • Не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль.
  • Двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
  • В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.
  • Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

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вчера, в 21:12 +4
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