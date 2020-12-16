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В Туле 17 декабря по нескольким адресам отключат отопление

В Туле 17 декабря по нескольким адресам отключат отопление

Это связано со срочными ремонтными работами на котельных.

В четверг, 17 декабря, на некоторых улицах Тулы будет отключено отопление. Пресс-служба администрации города уточняет, что это связано с неотложными ремонтными работами в котельных АО «Тулатеплосеть».

Теплоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9.30 до 12.30:

пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 13, 14-28 (чётн.),

ул. Гагарина, 7-15 (нечётн.),

с 9.30 до 14.00 – пр-т Ленина,76,

с 10.00 до 14.00 – ул. Волоховская, 8-10, ул. Вознесенского, 9,

с 10 00 до 16.00 – ул. Кауля, 3, к. 1, 2, 5, к. 1, 2, 7, к. 3, 4,

с 11.00 до 16.00 – ул. Вересаева, 4-Б.

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вчера, в 20:52 +2
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