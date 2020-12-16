В Заокском 48-летняя рецидивистка зарезала собутыльника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Решается вопрос о заключении женщины под стражу.

Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержана ранее судимая 48-летняя жительница Заокского района.

По информации пресс-службы ведомства, накануне злоумышленница распивала спиртное со своим 33-летним знакомым. Произошла ссора – женщина схватила нож и нанесла собутыльнику несколько колото-резаных ран, от которых он скончался на месте.

В ближайшее время будет решен вопрос о заключении женщины под стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.