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В Заокском 48-летняя рецидивистка зарезала собутыльника
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Заокском 48-летняя рецидивистка зарезала собутыльника

Решается вопрос о заключении женщины под стражу.

Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержана ранее судимая 48-летняя жительница Заокского района.

По информации пресс-службы ведомства, накануне злоумышленница распивала спиртное со своим 33-летним знакомым. Произошла ссора – женщина схватила нож и нанесла собутыльнику несколько колото-резаных ран, от которых он скончался на месте. 

В ближайшее время  будет решен вопрос о заключении женщины под стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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вчера, в 21:24 0
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Тульская областьЗаокский район

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