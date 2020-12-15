В Туле троллейбусы, автобусы и трамваи украшают к Новому году
Одним из главных персонажей праздничного оформления стал снеговик.
В Туле для создания новогодней атмосферы уделили особое внимание оформлению города. Украшают не только общественные пространства и улицы, но и муниципальный транспорт. По ряду маршрутов уже ходят праздничные автобусы.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего будет оформлено 17 единиц общественного транспорта, из них 11 автобусов, 3 троллейбуса и 3 трамвая. Для этого разработан специальный дизайн с тульскими брендами.
Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Инесса Фельдман отметила, что в этом году одним из главных персонажей праздничного оформления стал снеговик.
Также новогоднее оформление со снеговиками появится на остановочных павильонах, билбордах и уличных видеоэкранах.