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В Туле троллейбусы, автобусы и трамваи украшают к Новому году
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле троллейбусы, автобусы и трамваи украшают к Новому году

Одним из главных персонажей праздничного оформления стал снеговик.

В Туле для создания новогодней атмосферы уделили особое внимание оформлению города. Украшают не только общественные пространства и улицы, но и муниципальный транспорт. По ряду маршрутов уже ходят праздничные автобусы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего будет оформлено 17 единиц общественного транспорта, из них 11 автобусов, 3 троллейбуса и 3 трамвая. Для этого разработан специальный дизайн с тульскими брендами.

Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Инесса Фельдман отметила, что в этом году одним из главных персонажей праздничного оформления стал снеговик.

Также новогоднее оформление со снеговиками появится на остановочных павильонах, билбордах и уличных видеоэкранах.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:28 +6
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