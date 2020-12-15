Пенсионный фонд: Что нужно успеть сделать до 31 декабря?

Работающим гражданам

Все работающие граждане до 31 декабря должны определиться, в какой форме будет вестись их трудовая книжка: бумажной или электронной.

Если работник выберет электронную форму трудовой, то бумажную с соответствующей записью ему выдадут на руки. Важно сохранить ее, так как она – источник сведений о трудовой деятельности гражданина до 2020 года. В электронном же варианте фиксируются данные, начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

Получателям пенсий и иных социальных выплат на банковские карты

Жителям региона, получающим пенсию или социальные выплаты на банковские карты иных платежных систем, необходимо заменить их на карту «Мир» до конца года. Для этого необходимо обратиться в банк. Если пенсия или социальные выплаты перечисляются на сберкнижку (банковский счет без привязки к карте) или доставляются через Почту России (в отделениях или на дом) - порядок выплаты пенсии не меняется.

Участникам программы софинансирования пенсии

Участникам программы важно успеть сделать взносы на свою будущую пенсию до конца года, чтобы не потерять господдержку. Также для того, чтобы государство удвоило взносы необходимо, чтобы они составляли не менее 2000 рублей в год.

Напомним, участники программы в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса могут перечислять на накопительную пенсию от 2 000 рублей в год, но не более 12 000 рублей в год, в этом случае государство удваивает эти деньги. Периодичность и суммы каждый гражданин определяет для себя сам.

Информацию о суммах, поступивших на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной на счете, можно узнать в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Если же накопления переданы в распоряжение негосударственного пенсионного фонда, их сумму можно узнать именно в этом НПФ.

Тем, кто решил сменить пенсионный фонд

Граждане, которые в течение 2020 года подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца года изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать соответствующее уведомление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет на портале Госуслуг .

Важно помнить, что если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком.

Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда России или личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг.

Самозанятым гражданам и домохозяйкам

Те граждане, которые нигде не работают, зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, работают за границей, но желают, чтобы пенсия формировалась в нашей стране, могут самостоятельно делать взносы в ПФР и таким образом формировать свою будущую пенсию.

Для этого в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства необходимо подать соответствующее заявление.

В страховой стаж будет учтен период, начиная с даты подачи заявления, при условии уплаты взносов. Чтобы период (в текущем году) был учтен в стаж, взносы на обязательное пенсионное страхование должны быть внесены до 31 декабря текущего года.

Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчитываются в страховой стаж, но он не может составлять более половины стажа, требуемого для назначения пенсии.