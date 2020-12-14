В плавскую колонию заключённым пытались переправить 9 телефонов и 543 сим-карты

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Аппараты вместе с зарядными устройствами упаковали в четыре свёртка.

Сотрудники УФСИН России по Тульской области пресекли очередную попытку доставить на территорию плавской исправительной колонии № 4 запрещённые предметы.

В четыре свёртка, обмотанные для надёжности канцелярским скотчем, были упакованы 9 мобильников, 4 зарядных устройства и 543 сим-карты различных операторов связи.

По факту случившегося сотрудниками оперативного отдела ИК-4 проводится проверка. Лица, причастные к происшествию, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.