Алексей Дюмин жестко раскритиковал работу главы Богородицкого района

фото: пресс-служба регионального правительства

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин объяснил эту ситуацию тем, что из-за пандемии коронавируса не хватало людей для ремонтных работ. И возможностей хватало лишь для того, чтобы осуществлять подвоз воды.

Такой ответ вызвал недоумение у губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который жестко раскритиковал Игонина в ходе оперативного совещания:

- Вадим Вячеславович, вы в здравом уме? Вы говорите, что причина отсутствия воды - пандемия, и что вам не хватало рабочих. А вы что, живете на необитаемом острове? Ваш район в 40 минутах от областного центра. Вы хоть один звонок сделали, чтобы вам помощь оказали? Вы сидите на одном месте и ждете, пока вылечится бригадир. У нас есть силы и средства, чтобы перенаправить вам 10-20-30 человек. Ваше поведение - халатность настоящая и полнейшее безобразие.

Кроме этого, губернатор обратился ко всем главам муниципальных образований:

- Я не буду разговаривать с вами как с детьми. При подобных ЧП страдают живые люди, вы помните про это. Подобное поведение, когда вы не сразу реагируете на аварии, а ждете несколько дней, чтобы их устраняли в ходе плановых работ якобы, будет строго караться. Мне плевать на статистические показатели, хоть они и несут имиджевые потери. Мне важнее живые люди, которым мы должны помогать.