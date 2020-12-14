Губернатор потребовал оперативно решать вопросы с отоплением в домах

«Лучше пусть жарче будет, чем люди будут мерзнуть!».

На оперативном заседании правительства региона глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил губернатору об отопительном сезоне в областном центре. По словам Миляева, более 80% жалоб от жителей связано с регулировкой систем центрального отопления в МКД. Все случаи были отработаны совместно с управляющими компаниями.

Глава администрации отметил, что на текущей неделе запланировано совещание по отоплению с УК и представителями котельных. Губернатора Алексея Дюмина такой ответ не устроил.

- МЧС за дни дня дает прогноз погоды в муниципальные образования. Надо выстраивать более решительную работу, работать на упреждение, а не когда на улице -15, -20 градусов. А потом в очередной раз налаживать работу отдельно взятой котельной в ручном режиме.

Глава региона заявил, что совещание надо было проводить «еще вчера, а не откладывать». Он напомнил, что сейчас много людей находятся дома — кто болеет, а кто находится на самоизоляции указом губернатора (речь идет о людях 65+).

Алексей Дюмин потребовал не допускать, чтобы люди в своих же квартирах мерзли и заболевали.

- Сейчас не то время, когда нужно рассусоливать, давать оправдания, что температура котельных резко понизилась. Пусть лучше в квартирах будет жарче. Я понимаю, что есть определенная экономия. Но здоровье и жизнь наших граждан важнее.

Губернатор заявил Дмитрию Миляеву, что если у него нет времени провести собрание по отоплению, нужно назначать его на 9, 10, 11 вечера.

Также глава региона поручил наладить работу дорожных служб.

- Лучше перестраховаться и заранее насыпать песок, соль, реагенты, а не ждать гололед.