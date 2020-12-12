В Туле залили 15 катков

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Всего же будет работать 25 катков. Но взять в аренду коньки, например, в Ледовом дворце не выйдет из-за коронавируса. Нужно будет приходить со своими коньками.

Покататься на коньках и погонять шайбу на льду жители смогут во всех территориальных округах областного центра.

В настоящее время катки и хоккейные коробки залиты и готовы к катанию по 15 адресам.

Так, на территории Зареченского округа для жителей уже готовы:

- каток по адресу: ул. М. Горького, 14-20 (ИП Прусов В.В.);

- хоккейная коробка на территории Комсомольского парка (ГУ ТО «Тульские парки»);

- каток по адресу: пос. Ленинский, ул. Ленина, 9 (ГУ по Зареченскому округу);

- хоккейная коробка по адресу: пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9 (СШ «Олимп»);

- хоккейная коробка по адресу: пос. Рождественский, ул. Лесная (ГУ по Зареченскому округу).

На территории Пролетарского округа можно поиграть в хоккей в хоккейной коробке по ул. Металлургов, 22 (Центр культуры и досуга).

На территории Центрального округа залиты и готовы к катанию два объекта:

- хоккейная коробка на Казанской набережной (МКУ «Сервисный центр г. Тулы);

- хоккейная коробка стадиона в пос. Петелино (ГУ по Центральному округу).

На территории Привокзального округа жители могут поиграть в хоккей по адресам:

- хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова, 15 (СШ «Арсенал»);

- хоккейная коробка по адресу: с. Федоровка, ул. Шоссейная 9-11 (ГУ по Привокзальному округу);

- хоккейная коробка по адресу: пос. Рассвет, 35 (ГУ по Привокзальному округу);

- хоккейная коробка по адресу: п. Алешня, ул. Молодежная, 1 (ГУ по Привокзальному округу).

На территории Советского округа функционируют три объекта:

- хоккейная коробка на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова (ГУ ТО «Тульские парки»);

- каток на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова корп. 6 (массовое поле) (ГУ ТО «Тульские парки»);

- хоккейная коробка по адресу: ул. Гоголевская, 94 (МКД).

В настоящее время работы по заливке еще десяти катков и хоккейных коробок продолжаются по адресам:

- Губернский каток, площадь Ленина,

- с. Хрущево, ул. Прудная,

- п. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, д.2а,

- ул. Калужское шоссе, 5-7,

- ул. Седова, 27,

- п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3,

- Пролетарская набережная, кафе «Том Сойер»,

- ул. Бондаренко, 23,

- ул. Кутузова, 131,

- Красноармейский проспект, 40.

В Ледовом дворце организованы сеансы массового катания на коньках. Информацию об актуальном времени всегда можно найти на сайте ФОС «Ледовый дворец» в разделе «Мероприятия».

На данный момент, в силу действующих норм по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, сдача в аренду оборудования в Ледовом дворце приостановлена, а максимально допустимое количество посетителей на один сеанс составляет 50 человек. ФОС «Ледовый дворец» ответственно соблюдает регламент работы и ждет всех желающих на сеансы массового катания со своим оборудованием. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно на сайте и по телефону +7 (4872) 33-68-06