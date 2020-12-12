новости
новости
Регистрация
В Новомосковске разгневанный посетитель кафе устроил стрельбу

В Новомосковске разгневанный посетитель кафе устроил стрельбу

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали его.

Сегодня днем на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги одного из кафе на улице Куйбышева в городе Новомосковске.

На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого дебошира. Ранее он вступил в конфликт с работниками заведения и из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

Зарегистрированное оружие изъяли. Задержанного, 43-летнего ранее судимого местного жителя, передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:02 0
Другие статьи по темам
Событие
стрельба в кафе
Место
НовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Драка школьниц: прокуратура выявила нарушения в работе Киреевского отдела ПДН
Драка школьниц: прокуратура выявила нарушения в работе Киреевского отдела ПДН
В Туле залили 15 катков
В Туле залили 15 катков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.