В Новомосковске разгневанный посетитель кафе устроил стрельбу

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали его.

Сегодня днем на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги одного из кафе на улице Куйбышева в городе Новомосковске.

На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого дебошира. Ранее он вступил в конфликт с работниками заведения и из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

Зарегистрированное оружие изъяли. Задержанного, 43-летнего ранее судимого местного жителя, передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).