Минобороны России построило еще 5 мостов в Тульской области

фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 декабря губернатор Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков открыли движение по мосту через реку Пениковка в Белеве.

Это один из 5 мостов, монтаж которых по обращению губернатора Алексея Дюмина военнослужащие Минобороны завершили в декабре 2020 года. Остальные 4 построены в Дубенском, Веневском и Кимовском районах.

«Министерство обороны России регулярно приходит на помощь гражданскому населению нашей страны. В это непростое время строит инфекционные госпитали. Оказывает поддержку в борьбе со стихийными бедствиями. Наводит мостовые переправы – в том числе в Тульской области. Спасибо Министерству обороны России и лично Сергею Кужугетовичу Шойгу и Дмитрию Витальевичу Булгакову за своевременную помощь», - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что только в этом году военнослужащие в рамках тактических учений возвели в регионе 10 мостов.

А всего с 2018 года в области их силами построено 19 мостовых переходов, которыми постоянно пользуются более 20 тысяч жителей 47 населённых пунктов.

«Такое зримое единство армии и народа позволило обеспечить транспортное сообщение жителям ряда населенных пунктов области круглый год. Объекты закончены со значительным опережением графика», - отметил Дмитрий Булгаков.

Вопрос строительства новых мостовых переходов в некоторых районах области стоял очень остро. Где-то старые мосты находились в аварийном состоянии, а где-то сообщение по ним нарушалось в период весеннего половодья. Новыми мостами жители будут пользоваться в любое время года, независимо от погодных условий. Тулаавтодор и администрации муниципалитетов обеспечили подъезды к сооружениям.

«Большое спасибо всем военнослужащим, принимавшим участие в строительстве. И конечно – нашим жителям, активистам, общественникам, которые всегда держат руку на пульсе, сообщают о проблемных вопросах и участвуют в их решении. Пусть новые мостовые переходы долго и надёжно служат людям! Поздравляю вас с этим событием, а также с сегодняшним праздником – Днем Конституции России!», - сказал жителям Алексей Дюмин.

Губернатор пообщался с жителями. Они поблагодарили Алексея Дюмина и Министерство обороны РФ за возведение мостовых переходов. По просьбе белевцев до нового года силами Минобороны совместно с Тулаавтодором также будет обустроена пешеходная дорожка.

Военнослужащие, участвовавшие в строительстве сооружений, были отмечены ведомственными и региональными наградами, а также ценными подарками.