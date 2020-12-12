Эксперименты с зубной пастой: ученые открыли быстрый способ уничтожения COVID-19

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенные по заказу производителей зубной пасты и опубликованные 3 декабря в профильном издании Dental Tribune, сообщает ТАСС .

Зубная паста, содержащая цинк и фторид олова, а также жидкость для полоскания рта с цетилпиридинием хлоридом нейтрализует почти на 100% SARS-CoV-2 в течение двух минут.

Исследование проводилось специалистами школы общественного здравоохранения Ратгерского университета в штате Нью-Джерси (США) и было завершено в октябре этого года. Специалисты университета провели клинические испытания зубной пасты и жидкости для полоскания рта с участием 50 добровольцев из числа заразившихся коронавирусом.

Ученые пришли к заключению, что некоторые марки зубной пасты ввиду особенностей своего химического состава способны нейтрализовать новый коронавирус на 99,9% в течение двух минут после использования.

Жидкости для полоскания рта с цетилпиридиния хлоридом обладают такими же свойствами и действуют после 30 секунд.

При этом чистка зубов и полоскание рта не являются способом лечения или защиты человека от инфекции, но они могут помочь снизить опасность передачи коронавируса и замедлить скорость его распространения. Паста и жидкость для полоскания рта дополняют такие средства индивидуальной защиты, как защитные маски, социальная дистанция и частое мытье рук.