новости
новости
Регистрация
Эксперименты с зубной пастой: ученые открыли быстрый способ уничтожения COVID-19

Эксперименты с зубной пастой: ученые открыли быстрый способ уничтожения COVID-19

Исследования показали, что зубная паста и ополаскиватель для рта способны полностью убить вирус. Правда мытье рук это не отменяет.

Зубная паста, содержащая цинк и фторид олова, а также жидкость для полоскания рта с цетилпиридинием хлоридом нейтрализует почти на 100% SARS-CoV-2 в течение двух минут.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенные по заказу производителей зубной пасты и опубликованные 3 декабря в профильном издании Dental Tribune, сообщает ТАСС.

Исследование проводилось специалистами школы общественного здравоохранения Ратгерского университета в штате Нью-Джерси (США) и было завершено в октябре этого года. Специалисты университета провели клинические испытания зубной пасты и жидкости для полоскания рта с участием 50 добровольцев из числа заразившихся коронавирусом.

Ученые пришли к заключению, что некоторые марки зубной пасты ввиду особенностей своего химического состава способны нейтрализовать новый коронавирус на 99,9% в течение двух минут после использования.

Жидкости для полоскания рта с цетилпиридиния хлоридом обладают такими же свойствами и действуют после 30 секунд.

При этом чистка зубов и полоскание рта не являются способом лечения или защиты человека от инфекции, но они могут помочь снизить опасность передачи коронавируса и замедлить скорость его распространения. Паста и жидкость для полоскания рта дополняют такие средства индивидуальной защиты, как защитные маски, социальная дистанция и частое мытье рук.

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:04 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусученые открылиcovid-19ковид
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская онлайн-дверь установит связь с городами Большой засечной черты
Тульская онлайн-дверь установит связь с городами Большой засечной черты
В Суворове пропала 39-летняя женщина
В Суворове пропала 39-летняя женщина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.