В Суворове пропала 39-летняя женщина
Ее местонахождение неизвестно с 23 ноября.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков помощь в поиске 39-летней Марии Николаевны Хитрых – жительницы Суворова.
Приметы: Рост 160 см, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы черные, длинные.
Была одета: серая куртка, голубые джинсы, чёрные ботинки, чёрная шапка.
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Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 902-46-37 или 112.
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