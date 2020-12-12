новости
новости
Регистрация
В Суворове пропала 39-летняя женщина

В Суворове пропала 39-летняя женщина

Ее местонахождение неизвестно с 23 ноября.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков помощь в поиске 39-летней Марии Николаевны Хитрых – жительницы Суворова. 

Приметы: Рост 160 см, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы черные, длинные. 

 

Была одета: серая куртка, голубые джинсы, чёрные ботинки, чёрная шапка.
Тема на форуме: https://vk.cc/bVVA6T

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 902-46-37 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:19 +4
Другие статьи по темам
Событие
пропала женщина
Место
СуворовТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эксперименты с зубной пастой: ученые открыли быстрый способ уничтожения COVID-19
Эксперименты с зубной пастой: ученые открыли быстрый способ уничтожения COVID-19
Туляк выставил на продажу 2000-ю купюру за 750 тыс. рублей
Туляк выставил на продажу 2000-ю купюру за 750 тыс. рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.