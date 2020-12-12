Тульская онлайн-дверь установит связь с городами Большой засечной черты

В год празднования 500-летия Тульского Кремля начало маршрута передвижения онлайн-двери проходит через населенные пункты Большой засечной черты в Тульской области и познакомит гостей региона с малыми городами Тульской области.

Первым городом, где специалисты провайдера установили digital-панель, стал Одоев. Спустя несколько дней мобильная дверь переместится в Белев, а затем – в Чекалин.

Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма:

«В августе этого года мы презентовали нашу мобильную дверь в московском парке «Патриот». Это была первая выездная акция в рамках проекта «Открой Тулу», который мы реализуем совместно с ПАО «Ростелекомом». Сегодня мы расширили географию присутствия этого интерактивного устройства, чтобы жители различных территорий с помощью видеосвязи получили возможность приоткрыть онлайн-дверь в Тулу и другие города России. Путешествие мобильной двери позволит презентовать достопримечательности субъектов Российской Федерации и будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества в сфере туризма».

Мобильная интерактивная дверь – цифровой проект «Ростелекома» и правительства Тульской области, направленный на развитие туристического потенциала региона. Онлайн-дверь оформлена в виде башни Тульского кремля и оборудована микрофоном и видеокамерой.

В режиме реального времени устройство осуществляет видеосвязь с аналогичными цифровыми панелями, установленными на Казанской набережной Тулы, московской станции метро «Тульская» и в Тульском государственном музее оружия. Выбирая на тач-панели нужные локации, пользователи могут выводить на экран изображение и общаться друг с другом, находясь в разных местах. Кроме того, при фиксировании на экране улыбки посетителя мобильная интерактивная дверь выдает красочную открытку о Тульском регионе. На всех интерактивных панелях демонстрируются видеоролики о тульских достопримечательностях и выводится полезная информация с официального туристического портала региона.