Студент ТулГУ стал победителем первенства Тульской области по кикбоксингу

5 декабря состоялось первенство Тульской области по кикбоксингу. Участие в нём принимало около 200 спортсменов.



В категориях: весовой «67 кг» и возрастной «18+» — абсолютным победителем стал третьекурсник Института педагогики, физической культуры, спорта и туризма ТулГУ Даниил Гордеев.



Заниматься кикбоксингом Даниил начал в Центре спортивных единоборств «Мир» города Щёкино. Признаётся, что выбрал этот вид спорта, потому что он зрелищный и жёсткий.



Первым тренером юноши стал президент Федерации кикбоксинга Тульской области Сергей Васильевич Андросюк. В настоящее время студент ТулГУ тренируется у Дмитрия Борисовича Кузнецова и Сергея Ивановича Ребрика.

— Конечно же, я очень рад, что занял первое место! Победа — это достижение, свидетельствующее о спортивном мастерстве. Кроме того, благодаря этой победе меня зачислили на финансирование во время сборов и соревнований, — делится Даниил. — Впечатления от Первенства у меня только положительные. Было здорово! Но расслабляться мне некогда! Надо готовиться к предстоящему Чемпионату Центрального федерального округа.