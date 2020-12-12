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Студент ТулГУ стал победителем первенства Тульской области по кикбоксингу

Студент ТулГУ стал победителем первенства Тульской области по кикбоксингу

Даниил Гордеев лидировал в весовой «67 кг» и возрастной «18+».

5 декабря состоялось первенство Тульской области по кикбоксингу. Участие в нём принимало около 200 спортсменов.

В категориях: весовой «67 кг» и возрастной «18+» — абсолютным победителем стал третьекурсник Института педагогики, физической культуры, спорта и туризма ТулГУ Даниил Гордеев.

Заниматься кикбоксингом Даниил начал в Центре спортивных единоборств «Мир» города Щёкино. Признаётся, что выбрал этот вид спорта, потому что он зрелищный и жёсткий.

Первым тренером юноши стал президент Федерации кикбоксинга Тульской области Сергей Васильевич Андросюк. В настоящее время студент ТулГУ тренируется у Дмитрия Борисовича Кузнецова и Сергея Ивановича Ребрика.

— Конечно же, я очень рад, что занял первое место! Победа — это достижение, свидетельствующее о спортивном мастерстве. Кроме того, благодаря этой победе меня зачислили на финансирование во время сборов и соревнований, — делится Даниил. — Впечатления от Первенства у меня только положительные. Было здорово! Но расслабляться мне некогда! Надо готовиться к предстоящему Чемпионату Центрального федерального округа.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:07 +1
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