В Тульской области обновили антиковидные ограничения для ТЦ

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Теперь все контактные поверхности необходимо обеззараживать каждые два часа, но закрывать магазины на санитарный час не будут.

Для торговых и развлекательных центров Тульской области обновили ограничения, введённые для противодействия распространению COVID-19. В постановление главного санитарного врача региона внесены изменения, которые будут действовать с 12 декабря по 15 января.

Санитарный час для ТЦ отменён. Напомним, после его введения у входов в торговые центры собрались огромные толпы, а на парковке ТРЦ «Макси» произошёл настоящий транспортный коллапс.

Вместо этого сотрудники ТЦ обязаны каждые 2 часа дезинфицировать все контактные поверхности – дверные ручки, магазинные тележки, прилавки, кассы, предметы мебели и прочее.

Все магазины обязаны организовать соблюдение полутораметровой дистанции в торговых залах и на кассах. Ужесточены требования к ношению средств индивидуальной защиты – продавцы не будут обслуживать покупателей без масок. За этим будут следить специальные сотрудники. Невыполнение этих требований может стать поводом для введения более радикальных ограничений.