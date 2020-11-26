Санитарный час сближает: туляки столпились на порогах ТЦ
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С сегодняшнего дня в Туле вступило новое правило для ТРЦ — помимо плановой дезинфекции там будет проводиться единый санитарный час (с 15.00 до 16.00). Одномоментная дезинфекция должна проводиться в отсутствие посетителей.
Постановление об этом нововведении главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев подписал 23 ноября. Согласно документу, нововведения вступают в силу с 26 ноября 2020 года и продлятся до 15 января 2021 года.
Отметим, что туляки столпились на порогах ТЦ, ожидая, когда пресловутая дезинфекция закончится, донельзя сократив социальную дистанцию.
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