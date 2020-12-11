В Туле таксист-нелегал на час заперся в машине, не желая беседовать с инспекторами ГИБДД

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В Тульской области продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. По поручению губернатора Алексея Дюмина они проводятся сотрудниками областного Минтранса, Ространснадзора и Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Очередной рейд состоялся 9 декабря. На въезде в Тулу инспектор ДПС остановил минивэн Toyota, водитель которого вёз пассажиров из Москвы. Увидев полицейских, мужчина выпустил пассажиров из салона и заблокировал двери, оставаясь в кабине около часа.

Как выяснилось позже, пассажиров он возил, не имея лицензии, а клиентов искал на одном из популярных интернет-сайтов. Микроавтобус отправили на штрафстоянку. Всего за время рейда было выявлено пять нарушений в сфере пассажирских перевозок, в отношении водителей составлены административные протоколы, их машины арестованы.