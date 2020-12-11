Самой юной невестой ноября стала 15-летняя тулячка

В ноябре сотрудники тульских ЗАГСов зарегистрировали 544 брака. Самому юному жениху – 17 лет, самому пожилому – 80. Самой молодой невесте – 15 лет, самой возрастной – 76. За месяц в Тульской области развелась 461 пара.

Согласно данным регионального комитета по делам ЗАГС, в ноябре прошлого года свадеб было гораздо больше – 739. А вот число разводов за год уменьшилось лишь на 8% – в ноябре 2019 их было 497.