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Самой юной невестой ноября стала 15-летняя тулячка

Самой юной невестой ноября стала 15-летняя тулячка

За месяц в регионе было зарегистрировано 544 брака.

В ноябре сотрудники тульских ЗАГСов зарегистрировали 544 брака. Самому юному жениху – 17 лет, самому пожилому – 80. Самой молодой невесте – 15 лет, самой возрастной – 76. За месяц в Тульской области развелась 461 пара.

Согласно данным регионального комитета по делам ЗАГС, в ноябре прошлого года свадеб было гораздо больше – 739. А вот число разводов за год уменьшилось лишь на 8% – в ноябре 2019 их было 497.

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