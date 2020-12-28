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Сколько туляки потратят на новогодний стол: исследование Банка России
Фото: kubantv.ru.

Сколько туляки потратят на новогодний стол: исследование Банка России

Как за год изменились цены на традиционные новогодние блюда и стоит ли рассчитывать на предпраздничные акции и скидки?

Они проанализировали данные Росстата по потребительским ценам в регионе в ноябре и выяснили, что на покупку основных продуктов к Новому году на семью из четырех человек (родители и двое детей) потребуется 2243 рубля. Это почти на 200 рублей больше, чем год назад, – «индекс новогоднего стола» составил 9,7%.

В набор продуктов для новогоднего стола включили нарезку из сыра и сервелата, бутерброды с красной икрой, бутылку шампанского, яблочный сок и апельсины. Не обошлось без традиционных салатов – оливье с докторской колбасой и селедки под шубой.

На рост стоимости новогоднего набора продуктов повлияли разные факторы. Низкий урожай из-за неблагоприятных погодных условий спровоцировал рост цен на картофель, морковь, свеклу и лук. Из-за неурожая также выросло в цене растительное масло и фруктовые соки, а также куриное мясо и яйца (рост по каждому пункту составил от 2,6 до 9,4%).

Снижение цен на сельдь (-5,2%) связано с ростом поставок рыбы с промысла и увеличением складских запасов. На селедку для «шубы» туляки потратят на 3 рубля меньше, чем год назад, на вареную колбасу для оливье – на 6 рублей больше, сырная нарезка прибавит к стоимости новогоднего стола 11 рублей, а апельсины – 24.

При проведении расчётов за основу брались ноябрьские цены – не исключено, что сейчас они изменились – перед праздниками в магазинах проводятся многочисленные акции и вводятся скидки.

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