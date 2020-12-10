Тульские музеи выиграли четыре диплома национальной туристической премии

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Всего за победу боролись более 200 проектов из 50 регионов России, а также из Молдовы и ОАЭ.

В Екатеринбурге состоялся финал IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Лучшим туристическим событием в области культуры в формате онлайн стал проект Тульского областного экзотариума «Ночной зоопарк». Зрители смогли узнать много нового о животных, предпочитающих сумеречно-ночной образ жизни.

Второе место в этой номинации тоже досталось тульским проектам – международному фестивалю авторской песни «Куликово поле» и онлайн-проекту #Поленовострим.

В номинации «Лучший партнерский (спонсорский) проект туристического события» первое место занял межрегиональный фестиваль народных традиций «Былина», организованный музеем-заповедником «Куликово поле».