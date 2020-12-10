Фото очевидца
На ул. Советской в Туле Citroen въехал в Chevrolet Niva: две девушки в больнице
Одна из пострадавших беременна. У обеих – сотрясение мозга.
Как сообщают очевидцы, на ул. Советской, напротив ТОЗа, произошло ДТП. Citroen въехал в стоящую на обочине Chevrolet Niva, в которой находились две девушки 1998 года рождения.
В результате аварии обе были госпитализированы. У пострадавших диагностировано сотрясение мозга. Одна из девушек беременна. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
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