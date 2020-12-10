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На ул. Советской в Туле Citroen въехал в Chevrolet Niva: две девушки в больнице
Фото очевидца

На ул. Советской в Туле Citroen въехал в Chevrolet Niva: две девушки в больнице

Одна из пострадавших беременна. У обеих – сотрясение мозга.

Как сообщают очевидцы, на ул. Советской, напротив ТОЗа, произошло ДТП. Citroen въехал в стоящую на обочине Chevrolet Niva, в которой находились две девушки 1998 года рождения.

В результате аварии обе были госпитализированы. У пострадавших диагностировано сотрясение мозга. Одна из девушек беременна. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. 

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