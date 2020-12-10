новости
новости
Регистрация
Ночью в Туле на улице Плеханова неизвестный поджег Ford
Фото очевидца.

Ночью в Туле на улице Плеханова неизвестный поджег Ford

Видео горящего автомобиля в редакцию Myslo прислал очевидец.

Ночью 9 декабря в Туле возле дома № 157 по улице Плеханова загорелся автомобиль Ford Kuga. Как стало известно Myslo, машина принадлежит 68-летнему мужчине.

По нашей информации, полиция сейчас проверяет версию о поджоге транспортного средства — очевидица заметила человека, который находился рядом с автомобилем в момент происшествия.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отметили, что сообщение о происшествии зарегистрировано в полиции в установленном законом порядке, выясняются обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:14 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поджогсгорел автомобильполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дерзкий разбой в Туле: в Иншинском проезде мужчина с пистолетом ворвался в металлоприемку
Дерзкий разбой в Туле: в Иншинском проезде мужчина с пистолетом ворвался в металлоприемку
Какие бонусы подготовила Tele2 этой зимой
Какие бонусы подготовила Tele2 этой зимой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.