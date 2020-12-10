Ночью в Туле на улице Плеханова неизвестный поджег Ford

Фото очевидца.

Ночью 9 декабря в Туле возле дома № 157 по улице Плеханова загорелся автомобиль Ford Kuga. Как стало известно Myslo, машина принадлежит 68-летнему мужчине.

По нашей информации, полиция сейчас проверяет версию о поджоге транспортного средства — очевидица заметила человека, который находился рядом с автомобилем в момент происшествия.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отметили, что сообщение о происшествии зарегистрировано в полиции в установленном законом порядке, выясняются обстоятельства случившегося.