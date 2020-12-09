В Заречье столкнулись легковушка и маршрутка: пострадали два человека

фото: УГИБДД России по Тульской области

В ГИБДД продолжают мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

Сегодня, 9 декабря, на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около 07.40 маршрутка №32 не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген», имевшему приоритет при проезде перекрестка. В результате этого машины столкнулись. Повреждения получили водитель и пассажир микроавтобуса.

В ГИБДД продолжают мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.