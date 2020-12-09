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В Новомосковске пожарные спасли из горящего дома двух детей

В Новомосковске пожарные спасли из горящего дома двух детей

В результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня, 9 декабря, в 02.14 в одной из квартир в доме на улице Победы в Новомосковске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 02.23, пожарные ликвидировали открытое горение за 6 минут и спасли трех человек: вывели из квартиры, соседней с загоревшейся, женщину с двумя детьми (6 лет и 6 месяцев).
 
В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
 
 
 
 
 
 
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