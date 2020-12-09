В Новомосковске пожарные спасли из горящего дома двух детей

Сегодня, 9 декабря, в 02.14 в одной из квартир в доме на улице Победы в Новомосковске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 02.23, пожарные ликвидировали открытое горение за 6 минут и спасли трех человек: вывели из квартиры, соседней с загоревшейся, женщину с двумя детьми (6 лет и 6 месяцев).

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.