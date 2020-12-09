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Новый арт-объект: в Туле установили гигантский мешок подарков

Новый арт-объект: в Туле установили гигантский мешок подарков

Он появился на территории Тульского кремля.

В Туле установили арт-объект «Гигантский мешок подарков» в рамках акции #яволшебник. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие направлено на создание новогоднего настроения у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В течение месяца в молодежном центре «Спектр» будут проходить мастер-классы, на которых изготовят подарки: открытки, игрушки и новогодние украшения.

Все подарки передадут детям до 30 декабря. Ребятам их доставят сотрудники молодежных центров. Принять участие в акции может любой желающий.

Подробности можно найти здесь.

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В Туле установили гигантский мешок подарков, Фото: 1
В Туле установили гигантский мешок подарков, Фото: 2
В Туле установили гигантский мешок подарков, Фото: 3
В Туле установили гигантский мешок подарков, Фото: 4
В Туле установили гигантский мешок подарков, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:30 +4
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