Новый арт-объект: в Туле установили гигантский мешок подарков
Он появился на территории Тульского кремля.
В Туле установили арт-объект «Гигантский мешок подарков» в рамках акции #яволшебник. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие направлено на создание новогоднего настроения у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В течение месяца в молодежном центре «Спектр» будут проходить мастер-классы, на которых изготовят подарки: открытки, игрушки и новогодние украшения.
Все подарки передадут детям до 30 декабря. Ребятам их доставят сотрудники молодежных центров. Принять участие в акции может любой желающий.
Подробности можно найти здесь.
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