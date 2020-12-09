Дольщики ЖК «Юго-Восточный»: «Строительство задерживают больше чем на два года»

Почти все квартиры в доме №12 ЖК «Юго-Восточный» проданы. Но увидят ключи дольщики еще нескоро.

Покупка недвижимости должна быть радостным событием. Но ожидания наших героев не оправдались.

Жилой комплекс «Юго-Восточный» стал одной из самых проблемных строек в Туле. ЖК находится в Центральном районе, недалеко от улиц Кауля, Новомосковской и Восточного обвода. Удобное расположение и доступные цены сразу же привлекли покупателей.

Почти все квартиры разобрали. Но потом все резко пошло не так. Строительная компания «Фаворит» задерживала сроки, нарушала обещания и в итоге просто приостановила работы.

Наталья Кулькова, дольщик дома №12 – Изначально наш дом должны были сдать в марте 2018 года. Я купила квартиру в апреле, тогда срок уже был перенесен на сентябрь. Застройщик нас обнадёжил, взялся достраивать дома первой очереди, со стороны все выглядело перспективно. В июле на стройку приезжал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Застройщик лично ему пообещал сдать наш дом в срок. Мы обрадовались. Разве застройщик мог врать главе региона?

Все в том же июле 2018 года на встрече с Алексеем Дюминым Аркадий Никифоров, генеральный директор компании ООО «СК «Фаворит», хвалился, что компания вручила ключи дольщикам домов первой очереди. Поставили новые сроки – дом №12 обещали сдать в октябре 2018 года, дом №23 – в мае 2019 года.

Алексей Дюмин пообещал лично следить за процессом:

Алексей Дюмин – Мы разделяем все опасения дольщиков и понимаем, какая на нас лежит ответственность. Мы обещаем, что держим застройщиков на жестком контроле. Перед застройщиками поставлена четкая задача – не допускать переноса сроков и обеспечить соблюдение прав участников долевого строительства. В случае возникновения проблем дольщики должны незамедлительно сигнализировать в инспекцию по архитектурно-строительному надзору.

Но, несмотря на все предостережения, застройщик так и не выполнил обещаний.

Александр Родионов, дольщик дома №12 – Летом 2018 года на стройке хоть что-то происходило. Правда, работы велись очень медленно. На доме работали всего два человека. Потихоньку устанавливали окна, что-то отделывали внутри. Мы понимали, что что-то не так, но еще надеялись, что получим ключи. Ожидания прекратились в январе 2019 года, когда застройщик начал процедуру банкротства. В июле 2019 года суд признал ООО «Строительная компания «Фаворит» банкротом. Стройка заморозилась.

Что станет с домом за годы простоя?

Сейчас дольщики переживают не только о том, когда они получат ключи, но и какого качества будет жилье, простоявшее открытым столько лет:

– Дом стоит уже больше двух лет. Насколько мы знаем, готовность здания – 70%. Внутри не хватает лифтов, окон и внутренней отделки на верхних этажах. То есть какая-то отделка есть. Но дом не отапливается, краска и покрытие наверняка пришли в негодность. Мы так долго ждем и хотим наконец получить качественное жилье. Есть фото, на которых видно, как сверху обрушилась кирпичная кладка на стене рядом с шахтой лифтов. Если сейчас за стройку не возьмутся, мы можем получить дом в ужасном состоянии.

«Мы в обещания уже не верим»

Как только появились проблемы со стройкой, дольщики начали собирать подписи и жаловаться. Сейчас их проблемной стройкой занимается региональный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Он несет обязанность по достройке объектов СК «Фаворит» и передаче квартир дольщикам.

Чтобы найти подрядчика, необходимы оценка экспертов и проектно-сметная документация. Только после этого будет объявлен аукцион на выбор нового застройщика.

Дольщики дома №12 ЖК «Юго-Восточный» не понимают, почему эта вроде бы стандартная для недостроя процедура в их случае затянулась на полтора года.

Ирина Литвинова, дольщик дома №12 – Сначала сдвигались сроки сдачи домов, теперь меняются сроки окончания экспертизы. Нам обещали, что 25 ноября все будет готово, начнется аукцион. А по итогу снова ничего не происходит. Затягивается вокруг все, сначала были разбирательства с землей, на которой идет стройка, мы ждали суд 4,5 месяца. Теперь экспертиза длится дольше обещанного. Между тем многие взяли квартиру в ипотеку, живут в съемном жилье. Каждый такой месяц бьет по кошельку многих дольщиков, среди которых много семей с детьми.

Некоторые пытались отсудить компенсацию, но тоже ничего не вышло:

Вячеслав Воронцов, дольщик дома №12 – Пытались добиться неустойки. Суд, конечно, вынес решение в нашу пользу. Но кто будет выплачивать деньги? Застройщик – банкрот, стройка по сути ничья. От судебного решения, выплат по которому мы не получим, нам легче не становится, – делится .

– Мне предлагали вернуть деньги за квартиру. Вот только эксперты оценили квартиру по стоимости ниже, чем я ее покупала. Учитывая, что цены на рынке выросли, мне потом, чтобы купить такую же квартиру, нужно будет добавить полтора миллиона рублей. Перспектива так себе, – говорит Наталья Кулькова.

На последнем заседании межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства в регионе Валерий Шерин отметил, что долевое строительство – в зоне особого внимания правительства Тульской области.

Там обсуждалось в том числе и положение дел в ЖК «Юго-Восточный». По дому №23 на сегодняшний день закончено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы. Объявлен конкурс по выбору подрядной организации, подведение итогов которого состоится 11 декабря, после чего с 20 декабря начнется достройка. Новый срок сдачи – 2 квартал 2022 года.

Дом №12 ЖК «Юго-Восточный» находится в завершающей стадии проектирования.

Плановый срок прохождения экспертизы – до 15 декабря. Выбор подрядной организации произойдет до конца года.

Срок сдачи – 4 квартал 2021 года.

Дольщики этим обещаниям снова не верят. Они считают, что без личного участия губернатора Алексея Дюмина стройку опять могут затянуть. Они обращаются к правительству Тульской области с просьбой обратить особое внимание на ЖК «Юго-Восточный» и проконтролировать соблюдение сроков.